Royaume-Uni: Les restes de six victimes de la Shoah mortes à Auschwitz enterrés (Vidéo integrale de la cérémonie)

Les restes de six personnes mortes à Auschwitz pendant la Seconde guerre mondiale ont été enterrés ce dimanche au nouveau cimetière de la synagogue unie de Bushey, dans le Hertfordshire ( Royaume-Uni). Environ 50 survivants de la Shoah et des centaines d’autres membres de la communauté juive ont assisté à la cérémonie…….Détails et vidéo integrale de la cérémonie……..