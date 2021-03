Les vacanciers israéliens mettront le cap sur l’aventure cet été lorsque le nouveau paquebot de la Royal Caribbean International, l’Odyssey of the Sea, partira d’Israël pour la première fois en mai. La compagnie de croisière mondiale offrira aux Israéliens une combinaison d’escapades de 3 à 7 nuits pour visiter les îles grecques et Chypre à bord de son tout nouveau navire très attendu, Odyssey of the Seas. Lire la suite sur israelvalley.com