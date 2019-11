Ross : « L’instinct de Trump le pousse à quitter le Moyen-Orient » (Interview)

Dennis Ross est, à 70 ans, l’un des meilleurs experts américains du Proche-Orient. Ancien émissaire américain dans la région sous les présidents George Bush père, Bill Clinton et Barack Obama, aujourd’hui conseiller au think tank américain Washington Institute for Near East Policy, il a joué un rôle majeur, des années 1990 jusqu’à l’élection de Donald Trump, dans l’élaboration et la mise en œuvre de la diplomatie américaine au Proche-Orient…….Interview…….Lire la suite sur koide9enisrael