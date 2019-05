Roger Waters pète les plombs contre Israël et Netanyahou

Roger Waters (ex-Pink Floyd), fervent activiste de BDS et du boycott contre Israël, s’est lancé dans les médias sociaux jeudi après-midi après s’être réveillé avec une mauvaise gueule de bois. Le résultat est pitoyable.

Roger Waters semble un peu déboussolé mais heureux. Il exprime sa fierté devant une pétition suisse réclamant que l’Eurovision «se retire de la finale à Tel Aviv. Dans sa vidéo, il a compare les Israéliens aux extraterrestres, bien que » cela donne une mauvaise réputation aux extraterrestres, » lance t-il plutôt fier de lui.

«Il y a le film, ‘Invasion of the Body Snatchers’ et l’Eurovision me rappelle ‘Invasion of the Body Snatchers’ , car il semble que des extraterrestres s’en soient emparés. Je sais, cela donne une mauvaise réputation aux extraterrestres, mais à la fin du film, Donald Sutherland désigne une personne comme ça, » indique Waters, apparemment encore sous l’emprise de l’alcool.

Puis mimant à nouveau l’acteur Donald Sutherland, il lance sans complexe le cri : »antisémite » (Voir photo du haut). Waters se moque ensuite d’Israël et de Netanyahou, qu’il nomme « Netanyahou ou ou « .

Roger Waters, l’un des grands antisémites de notre époque, mène le boycott culturel contre l’État juif. Il harcèle fréquemment et publiquement d’autres artistes qui se produisent en Israël. IL n’hésite pas à diaboliser, àdélégitimer et à appliquer un double standard pour faire avancer son programme politique antisémite.

Voir la vidéo (en anglais) postée par Roger Waters

Source: btnews