Robbie Williams fête ses 25 ans de carrière en Israël

Quand j’ai réalisé que la tournée mondiale de Robbie Williams était pour un album intitulé XXV, marquant les 25 ans de sa carrière solo, je n’arrivais presque pas à y croire et je me sentais assez vieux.

Mais ensuite, je me suis souvenu qu’il faisait partie de ces artistes qui ont sorti une chanson en l’honneur de l’an 2000 (« Millennium », qu’il n’a pas chanté jeudi) et que le clip « Rock DJ », dans lequel il se déshabille tous ses vêtements, puis – terrifiant – sa peau et ses organes jusqu’à ce qu’il soit un squelette dansant, a été l’un des premiers que j’ai vu sur MTV quand j’étais adolescent.Lire la suite sur jforum.fr