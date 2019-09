Rita Mitsouko débarque en Israël

Elle n’était encore jamais venue en Israël. Bienvenue à Catherine Ringer des Rita Mitsouko qui se produira avant la fin de l’année à Tel-Aviv à l’initiative de « Live Stage », acteur incontournable de la production et de la diffusion de spectacles francophones en Israël.

Une icône, un mythe, on ne présente plus l’une des égéries de la scène française : Catherine Ringer. Une voix rauque, une liberté presque punk et une énergie intacte après des années de scène. A l’occasion du quarantième anniversaire de la création des Rita Mitsouko, Catherine Ringer chantera les plus grands titres du duo magique qu’elle constituait avec le regretté Fred Chichin.

Entre plusieurs concerts à la Philharmonie de Paris, une tournée magistrale en France et la sortie de tous les albums du groupe en version remastérisée, c’est à Tel Aviv, lors d’un concert unique, qu’elle a décidé de clôturer en apothéose ce bel anniversaire. Rendez-vous au Barby Club de Tel Aviv le 19 Décembre.

Catherine Ringer

Catherine Ringer naît le 18 décembre 1957 à Suresnes. Son père Sam Ringer, juif polonais, arrivé en France en 1947 après plusieurs années de déportation dans neuf camps nazis, est artiste peintre. Sa mère Jeannine est architecte. La jeune Catherine est élevée avec son frère, dans une ambiance très musicale. Très jeune, elle se met à la musique et s’initie à quelques instruments.

Chanteuse et performeuse exubérante, prête à toutes les fantaisies scéniques, Catherine Ringer fait rejaillir la musique hautement tonique et éminemment bariolée des Rita Mitsouko, duo iconique de la scène musicale française.

Mélangeant humour, gravité, folie et dérision, ouvert à toutes les influences

musicales, il a su traverser les années avec une grande aisance. Marcia Baïla, son hymne latino-rock, a donné à ce duo son titre de noblesse auprès du grand public.

Qui n’a jamais fredonné ses chansons ? Le Petit Train, Andy, C’est comme ça ou encore Les Histoires d’A… A bientôt donc à Tel-Aviv !