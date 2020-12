Rions un peu. Les Palestiniens affirment avoir « un million d’années d’histoire »

La réécriture de l’histoire par les « Palestiniens » est de plus en plus absurde. Sur le site de l’office de tourisme de l’Autorité palestinienne, un texte délirant accueille les visiteurs, qui apprennent que les « Palestiniens » auraient « 1 million d’années d’histoire ».

Voici le texte d’accueil:

« Bienvenue en Palestine

Avec une histoire de plus d’un million d’années, la Palestine a joué un rôle important dans la civilisation humaine. Creuset de cultures préhistoriques, c’est le lieu où la société sédentaire, l’alphabet, les religions, et la littérature se sont développés, c’est l’endroit à l’origine de la diversité des cultures et des idées qui ont façonné le monde que nous connaissons aujourd’hui. Son passé riche et diversifié, son patrimoine culturel abondant, et les sites archéologiques et religieux des trois religions monothéistes, y compris le lieu de naissance de Jésus-Christ, font de la Palestine un centre unique de l’histoire du monde.

Pour les Palestiniens, cette diversité culturelle est considérée comme une source de richesse, et chaque partie des millions d’années de vie sédentaire joue un rôle essentiel dans le patrimoine humain de notre planète. Cette dernière constitue une grande partie de la philosophie palestinienne contemporaine du développement durable, qui vise à maintenir active l’identité culturelle du peuple palestinien.

Les visiteurs de la Palestine vont rencontrer sur leurs sites religieux, historiques et archéologiques des myriades de parcours. Au-delà de l’histoire, la Palestine offre des promenades et des randonnées dans ses vallées étendues, le long de ses côtes, ainsi que dans les collines de son désert, ses villes, et ses marchés anciens au cœur des villes et des villages nichés au cœur de paysages à couper le souffle. Ils pourront profiter de la cuisine somptueuse de la Palestine et, le plus important, sentir la chaleur et l’hospitalité du peuple palestinien, tant chrétiens que musulmans, qui partageront avec eux les espoirs et les aspirations d’une nation qui vit un processus de reconstruction. Avec ses millions d’années d’histoire humaine, et un peuple accueillant offrant une telle hospitalité, les visiteurs repartiront avec le sentiment d’avoir été à la maison. »

Face au « million d’années » des Palestiniens, les « 3000 ans » de présence revendiquées par les Juifs semblent minuscules, mais bien réels…