Rima Dudin, une femme d’origine palestinienne à la Maison Blanche

Lundi, le président élu américain Joe Biden a annoncé plusieurs nominations au sein du « staff » de la Maison Blanche, dont la Jordanienne Rima Dudin. La famille Dudin est originaire du village de «Dura», dans le district d’Hébron au sud de la Judée. Tous sont détenteurs de passeports jordaniens.

Dudin est une militante du parti démocrate d’origine palestinienne. Elle vient d’être nommée au poste de chef de cabinet adjoint du Bureau des affaires législatives de la Maison Blanche. Elle est affiliée au Council on American-Islamic Relations (CAIR), qu’elle a rejoint en tant qu’étudiante à Berkeley, où elle était également membre de l’Association des étudiants musulmans.

La Ligue anti-diffamation (ADL) a critiqué le CAIR ou Dudin a longtemps milité. Ce mouvement se présente en tant qu’ ‘«organisation de défense des droits civiques américano-musulmane» mais elle est «sapée par son programme anti-israélien». A l’origine de sa création on retrouve les dirigeants de l’Association islamique pour la Palestine (IAP ), une organisation de propagande antisémite affiliée au Hamas. »

L’ADL a également accusé le groupe d’hypocrisie dans sa condamnation du Hezbollah, notant que le CAIR «pendant de nombreuses années… a refusé de condamner sans équivoque les organisations terroristes palestiniennes et le Hezbollah par leur nom». Dans les faits, le CAIR n’a commencé à le faire «que lorsque l’organisation terroriste a cessé de se concentrer uniquement sur Israël et a commencé à s’engager dans des opérations militaires contre les combattants musulmans sunnites en Syrie et en Irak. L’ADL a également appelé le CAIR à «dénoncer l’antisémitisme lors de rassemblements aux États-Unis».

Quel sera le rôle de Rima Dudin ?

Le Bureau des affaires législatives est chargé de faire progresser le programme législatif du président au Capitol. Chaque jour, l’équipe des affaires législatives travaille avec les sénateurs, les représentants et leur personnel pour promouvoir les priorités du président. Les fonctionnaires du Bureau des affaires législatives informent les sénateurs et les représentants des initiatives de l’administration, contribuent à la recherche sur la législation et les activités de parole et à la dotation en personnel des événements législatifs.

Rima Dudin a récemment été bénévole pour la campagne Biden. Avant cela, elle a travaillé pour le sénateur Richard Durbin (D-Illinois) en tant que directeur de son centre de recherche et en tant qu’assistant de son sous-comité judiciaire sur les droits de l’homme et le droit.

Dudin, qui a été décrit comme une brillante avocate, est diplômé de l’Université de Californie à Berkeley et de l’Université de l’Illinois à Urbana-Champaign. Elle a co-écrit un livre sur la Chambre et le Sénat à la Brookings Institution.

Dudin est membre du Truman National Security Project, membre du New Leaders Council, diplômé du programme Socrates de l’Institut Aspen, ancien membre du Council on Foreign Relations et membre de la Jenkins Hill Society.