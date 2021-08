2019 était l’année du soulèvement. 2020 celle de la crise économique et financière. Et 2021 est pour l’instant celle de la « question Hezbollah ». Celle-ci n’était pourtant pas au cœur de la thaoura (révolution), le plus souvent évoquée de façon diluée derrière le slogan « kellon yaané kellon » (tous, ça veut dire tous !).Lire la suite sur jforum.fr