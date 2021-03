Revoir Badinter chez Elise Lucet : “Etre antisémite, c’est être un con” 

L’ancien garde des Sceaux s’est entretenu longuement avec Elise Lucet de la résurgence de l’antisémitisme.

Dans le cadre de son reportage sur L’antisémitisme au quotidien, Elise Lucet avait invité il y a deux ans sur le plateau d’Envoyé Spécial, sur France 2, Robert Badinter. Et l’ancien garde des Sceaux n’a pas mâché ses mots sur la résurgence de ce “poison pour la société” (les actes antisémites ont bondi de 74 % cette année là). “Cela m’a toujours mis hors de moi”, affirme l’avocat, ami de Simone Veil. “Être antisémite, c’est être un con, parce que c’est un ramassis de sottises, de mensonges et de crimes. Et adhérer au racisme, au mensonge et au crime, c’est être au mieux un imbécile, au pire un criminel”, déclare-t-il.

“On a pensé que la bête était gavée de sang, avec les six millions de morts en Europe, femmes, enfants, vieillards, hommes génocidés par Hilter. Pas du tout : elle renaît”, s’inquiète-t-il aussi.

Source: lesinrocks