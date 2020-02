Révélations sur une importante rencontre à Washington

La nouvelle a été officialisée mercredi: il y a un mois et demi s’est tenue à la Maison-Blanche une importante et inédite rencontre tripartite: Etats-Unis, Israël et Emirats arabe unis. L’objectif de cette rencontre était de renforcer la coopération entre les trois pays face à l’Iran mais aussi d’avancer dans un processus de normalisation entre Israël et les Emirats, en commençant par préparer un accord de non-belligérance.Lire la suite sur lphinfo.com