Retrouvailles poignantes de cette soldate de Tsahal avec sa grand-mère

40 jours sans voir personne. Cette soldate de Tsahal a voulut rendre visite à sa grand-mère. L’émotion est si forte qu’elle ne parvient pas à lui parler.

Étranglée par l’émotion ! Cette soldate de Tsahal n’est pas sortie de sa base durant 40 jours. Pour des raisons de confinement, sa grand-mère (d’origine russe) n’a pas non plus, vue âme qui vive depuis 1 mois et demi. Les retrouvailles sont poignantes. La soldate, sous l’emprise de l’émotion ne parvient pas à articuler un mot.