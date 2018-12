Retrait américain de Syrie et d’Afghanistan: Trump nous mène au désastre par Pierre Brunet

Comme l’insinue le secrétaire américain à la Défense démissionnaire, l’impulsivité du président Donald Trump nous mène au désastre dans la guerre contre le terrorisme.

La capacité du président américain à insulter l’avenir par le simple – et impulsif – exercice du désengagement, est assez terrifiante. Du désengagement de l’accord de Paris, en passant par la menace de déchirer le traité russo-américain sur l’élimination des missiles nucléaires à courte et moyenne portée (FNI) (à propos duquel certes les Russes trichent, mais qui évite néanmoins la reprise d’une course aux armements nucléaires incontrôlée), monsieur Trump sème compulsivement les graines des futures catastrophes.Lire la suite sur lphinfo.com