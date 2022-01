Retour sur une fouille archéologique unique : la recherche de l’Arche d’alliance sous Jérusalem

Plusieurs adeptes de l’archéologie et passionnés d’histoire racontent tous une version différente de l’histoire de l’Arche d’alliance. Si l’on se fie à la légende, ce coffret renferme les tables de la Loi, autrement dit les Dix Commandements qui ont été dictés par Dieu à Moïse, mais également la statue de Dieu lui-même. L’Arche n’est pas seulement un objet de recherche archéologique, c’est aussi la source de plusieurs mythes et fictions. C’est pourquoi la description et le rôle de l’Arche changent selon les différents récits et contextes…….Détails…….