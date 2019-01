Retour sur le premier discours de campagne de Benny Gantz

L’ancien chef d’état-major de Tsahal, Benny Gantz, a rompu son long silence en faisant ses premiers pas de campagne pour les prochaines élections législatives avec son parti « Israël résilience » au parc des expositions de Tel Aviv, mardi soir devant des milliers de personnes. Lors de ce discours, Benny Gantz a mis en garde les israéliens contre un « mauvais vent qui souffle sur Israël ». Il a mis l’accent sur l’unité d’Israël, la sécurité, la paix, la lutte contre les inégalités pour plus de justice sociale, la lutte contre la corruption, le respect des minorités et aussi plus de laïcité en Israël mais un pays qui doit rester la nation du peuple Juif…Lire la suite sur tel-avivre.com