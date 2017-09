Résumé de l’actualité de ce chabbat et de Roch Hachana

Voici un résumé de l’actualité de ces 3 derniers jours de fêtes en Israël

Syrie

La presse syrienne rapporte qu’Israël est sans doute responsable du raid aérien intervenu dans la nuit de vendredi près de l’aéroport international de Damas. D’après le site Al Masdar News, les bombardements visaient l’aéroport de Damas, mais la presse israélienne rapporte qu’un convoi d’armes du Hezbollah était la cible de ce raid. Ce nouvel incident a lieu trois jours après que l’armée israélienne a annoncé avoir détruit un drone du Hezbollah, qui aurait décollé depuis l’aéroport de Damas. La défense antiaérienne a riposté à cette attaque en tirant des missiles sol-air sans jamais atteindre ses cibles.

Iran

L’Iran a testé son nouveau missile balistique Khorramshahr, d’une portée de 2.000 km, dévoilé tout récemment. Cet essai devrait accentuer les tensions déjà fortes entre la République islamique et les États-Unis. La vidéo du lancement a été diffusée par la Radio-Télévision de la République islamique d’Iran. La date et le lieu de l’essai n’ont pas été précisés. Lors de son premier discours devant l’Assemblée générale de l’ONU, Donald Trump avait dénoncé le programme balistique iranien accusant le gouvernement de Téhéran d’exporter la violence au Yémen, en Syrie et dans d’autres régions du Moyen-Orient.

Israël Gaz

Le ministère de l’Energie a annoncé jeudi qu’en raison d’un dysfonctionnement, l’approvisionnement en gaz du gisement de Tamar a été interrompu. Les réparations qui devaient au départ durer deux jours ont été prolongées et devraient se poursuivre jusqu’en milieu de la semaine. Pour pallier au manque de gaz naturel en Israël, le gouvernement a réactivé des sources d’énergies alternatives, plus coûteuses et plus polluantes afin d’alimenter les centrales électriques du pays.

Assemblée générale de l’ONU

Le prince héritier de Jordanie, le prince Hussein âgé seulement de 23 ans a pris la parole à l’Assemblée générale de l’ ONU. Le fils du roi Abdallah s’est exprimé principalement en anglais et a consacré son discours à la jeune l’invitant à exprimer ses idées.

Le président Mahmoud Abbas s’exprimant lui aussi devant l’Assemblée générale Général des Nations Unies à la veille du nouvel an juif, a accusé Israël de mener une politique d’apartheid en Judée-Samarie et a comparé la conduite du gouvernement israélien à celle du régime d’apartheid en Afrique du Sud.

Aéroport Ben Gourion

Un avion de ligne de la compagnie allemande Lufthansa, transportant 180 passagers et membres d’équipage, a effectué un atterrissage d’urgence à l’aéroport international Ben-Gourion jeudi, après avoir perdu un de ses moteurs peu de temps après le décollage.

Carnet rose

À la veille de Rosh Hachanah, la chanteuse israélienne Sarit Hadad a donné naissance à sa fille aînée à l’hôpital Ichilov de Tel-Aviv. La naissance a eu lieu quelques heures après le 39ème anniversaire de la star de la musique orientale.