Résumé de l’actualité de ce Chabbat : Attentat présumé à Londres, premières pluies en Israël …

Résumé de l’actualité de ce Chabbat

Attentat présumé à Londres ?

Plusieurs personnes ont été blessées samedi en début d’après-midi à Londres quand elles ont été fauchées par un véhicule près du Museum d’histoire naturelle, ont indiqué la police et un porte-parole de l’établissement.

Un porte-parole de la police de Londres a précisé par la suite que les enquêteurs ne considéraient pas à ce stade de leurs investigations avoir affaire à un acte terroriste. Mais une autre porte-parole a contredit cette présentation des faits, soulignant que des agents de l’antiterrorisme étaient sur place et qu’ils n’avaient pas rendu leurs conclusions.

Une journaliste de la BBC citant des policiers intervenus sur place a rapporté que les blessures des piétons étaient légères. Mi-septembre, un attentat, le cinquième en six mois au Royaume-Uni, avait visé une station du métro londonien, faisant 30 blessés.

Trump va dénoncer l’accord nucléaire avec l’Iran

Le président américain ne l’a pas encore dit ouvertement, mais tout laisse à penser qu’il détricotera aussi cet acquis majeur de l’Administration Obama. Au risque, craignent les Européens, de rouvrir « une très grosse crise ».

La loi américaine l’oblige à une telle certification tous les 90 jours, la prochaine échéance tombant le 15 octobre au plus tard. Une « non-certification », donnée comme acquise par la quasi-totalité des observateurs, serait un coup dur pour l’accord signé par Téhéran et les grandes puissances (Etats-Unis, Chine, Russie, France, Royaume-Uni et Allemagne) pour garantir le caractère exclusivement civil et pacifique du programme nucléaire iranien.

Le Hamas détruit un site archéologique dirigé par la France

Les bulldozers du Hamas ont définitivement rasé le site de « Tel A Saken », que les archéologues français et arabes fouillaient depuis près de 20 ans. Les découvertes sur ce site étaient nombreuses et avaient permis de mettre à jour un village cananéen datant de 4 500 ans environ. Soit, selon les spécialistes, une des premières villes habitée dans le sud du pays.

Selon certaines rumeurs, des vestiges d’une présence juive ayant été décelés, le Hamas a ordonné ces jours –ci aux tracteurs de « préparer » le secteur pour la construction d’une base militaire. Il ne reste plus rien ce soir, des fouilles mises à jour.

Premières pluies annoncées en Israël

Après avoir annoncé de timides pluies pour lundi sur le littoral méditerranéen, les météorologues ont revu leur copie. Les intempéries seront plus précoces que prévues. De fortes pluies et même des orages devraient faire leur apparition à partir de dimanche après-midi. Une dépression nuageuse s’introduira dans le pays par la mer méditerranée puis touchera le nord et le centre du pays.

Lundi, il fera encore plus frais, les pluies s’intensifieront sur de nombreuses régions du pays. C’est seulement mardi en fin de matinée que ‘épisode pluvieux s’éloignera.