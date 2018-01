Que reste-t-il de la réconciliation palestinienne ? Rien…

Alors que la réconciliation entre les frères ennemis palestiniens avait fait les grands titres de la presse internationale, il semble bien que l’échec soit patent. Les deux parties le reconnaissent désormais au grand jour.

La réconciliation palestinienne interne reste bloquée. Le Hamas exige de Mahmoud Abbas qu’il lève les sanctions imposées à la bande de Gaza. Moussa Abu Marzouq, membre du bureau politique du Hamas, a déclaré qu’à son avis, la réconciliation nationale ne sera pas mise en œuvre au cours de l’année à venir. Conclusion: l’Autorité Palestinienne (AP) ne pourra pas œuvrer complètement dans la bande de Gaza.

Il a également affirmé que le Hamas a fait preuve de souplesse et d’une approche positive de la réconciliation nationale. À une autre occasion, il a déclaré que la réconciliation nationale était en danger et que le Fatah devait remplir des accords sur toutes les questions encore en suspens. Il a ajouté qe le Hamas avait décidé de ne pas revenir au statu quo ante, et qu’en tant que mouvement, il permettrait d’examiner toutes les options possibles et les mesures appropriées de sorte que les résidents de la bande de Gaza ne demeurent pas dans leur situation actuelle.

Le paiement des salaires des employés

Etant donné la persistance des divergences de vues concernant le transfert de la collecte des impôts dans la bande de Gaza au gouvernement de consensus national, la semaine dernière, le Hamas a commencé à payer les salaires des employés de façon indépendante.

Le ministère des Finances du Hamas a signalé le début du paiement de 40 % du salaire des employés du Hamas dans la bande de Gaza. Le gouvernement de consensus national a accusé le syndicat des employés du Hamas de dresser des obstacles sur le chemin de la réconciliation et de porter atteinte au rôle du gouvernement de consensus national dans la bande de Gaza.