Ressemblance étonnante entre le billet de 50 shekels et le franc Suisse.

Ils ont la même couleur et la même taille. Mais pas du tout la même valeur – un billet de 50 shekels ne vaut que 13 francs suisse. Cette ressemblance sur la forme, mais en rien sur le fond, inciterait certains à provoquer la confusion. C’est en tout cas ce que craint Pierre, qui dit avoir reçu récemment une coupure verte israélienne en faisant de la monnaie sur 200 francs. En regardant les billets côte à côte, la différence paraît flagrante. «Mais au milieu d’autres coupures, l’œil retient les couleurs ou la taille… et là, c’est plutôt ressemblant», alerte ce lecteur.

Une escroquerie d’envergure serait-elle en train de voir le jour sur les terrasses? Après vérification auprès de deux bureaux de change et de deux cabinets de numismatique vendredi, aucun spécialiste ne témoigne d’une envolée des arnaques sur ces billets. Cela «reviendrait à confondre du thé et du café», s’exclame l’un d’entre eux. Contactés, les services de la Banque nationale suisse indiquent ne «pas avoir connaissance d’un tel problème» et n’avoir «pas identifié de billets de 50 shekels dans les liasses reçues».