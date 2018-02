Un responsable de Google: « Israël est comme nous »

Israël est connue dans le monde des hautes technologies comme étant la Start-Up Nation, un titre bien mérité par l’Etat juif et un responsable de Google rend hommage à cette caractéristique qui attire tant d’entreprises.

La prestigieuse revue Business Insider a demandé aux dirigeants de Facebook, de Google et de Microsoft d’expliquer pourquoi ils utilisent Israël pour leur Recherche & Développement.

L’un des responsables de Google sur la composante du développement, Don Dodge, a déclaré: «mon travail chez Google est de voyager partout dans le monde et de parler aux développeurs et aux start-up, ainsi qu’aux investisseurs. Je me suis rendu partout sur la planète: en Chine, au Japon, en Australie, dans toute l’Europe, dans les pays nordiques, partout. Il n’y a aucun autre pays sur terre qui pense de la même façon qu’Israël. »

« Israël est vraiment la Start-up Nation. Vous pensez comme nous. Vous cassez les choses, vous faites des choses, vous êtes créatif. C’est spécial. »