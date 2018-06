Responsabilité de la Pologne dans la Shoah : marche arrière toute !

La Pologne au pied du mur ! Dépitée, la Pologne est bien obligée d’admettre que « Ne se refait pas une virginité qui veut » même à coups de lois votées puis amendées ! Non, ça ne marche pas !

Et pourtant s’en est-elle déjà donnée de la peine pour faire accroire, peu ou prou, à une image dont elle n’aurait plus à rougir ! Et la Pologne de supprimer au pied levé des poursuites pénales elles-mêmes votées en catimini !

« Ceux qui disent que la Pologne pourrait être responsable des crimes de la deuxième guerre mondiale sont des menteurs et méritent des peines de prison. Mais nous agissons dans un contexte international et nous devons absolument en tenir compte. »

C’est ainsi qu’à l’initiative du premier ministre, Mateusz Morawiecki, dans la matinée d’hier Mercredi 27 juin, la proposition d’amendement, inopinément ajoutée à l’ordre du jour de la session de la Diète, la Chambre basse du Parlement polonais, a été acceptée en un temps record !

« Avec 388 voix pour, 25 contre et 5 abstentions, les députés ont ainsi supprimé les articles qui prévoyaient entre autres des peines allant jusqu’à trois ans d’emprisonnement pour « évocation publique de responsabilité ou de coresponsabilité de Polonais dans les crimes du IIIe Reich allemand, indépendamment de la législation en vigueur sur le lieu du délit »…

« C’est celui qui dit qui l’est ! »

Et bien non, toutes les tergiversations diverses et variées actuelles, toutes ces lois prescrites aussi vite que supprimées n’y pourront rien changer.

Ce pays aura bien du mal à effacer des mémoires un passé peu glorieux (c’est le moins que l’on puisse dire) qui semble devoir lui coller à la peau plus que jamais !

Et ce n’est que justice !