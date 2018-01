Repose en paix Raziel.Merci pour toutes ces vies sauvées

Un dernier message adressé au rav Raziel Shevach, par ses collègues de Sauveteurs sans frontières. Raziel a été tué par balles lors d’un attentat terroriste commis dans la nuit de mardi.

Le jour où Raziel a reçu son kit SSF son sourire ne s’effaçait pas de son visage, il m’avait dit : « vraiment impressionnant comment vous avez amélioré les kits, j’espère ne pas en avoir trop besoin ».

Depuis qu’il l’a reçu, il a effectué plus de 50 interventions.

Merci Raziel pour toutes ces vies sauvées.

Nous, secouristes, sommes des messagers, des anges de la vie. Nous sauvons des vies humaines, très souvent au péril de la nôtre.

Vous, les semeurs de terreur, qui prenez la vie d’enfants, de femmes ou d’hommes qui ne veulent qu’une chose, retrouver leur famille en rentrant à la maison pour les embrasser, vous n’arriverez jamais à nous briser. Vos actes lâches renforcent au contraire notre combat pour la vie.

Vous préférez vous associer à l’ange de la mort car la vie, votre âme et votre morale ont déjà quitté votre corps. Sachez que nous sommes et resterons toujours plein de vie et d’amour.

Je préfère mourir sur un acte d’amour comme le secourisme, plutôt que de vivre avec une âme morte et dans la haine.

« j’espère ne pas en avoir trop besoin »

Mais vous êtes nés dans la haine et mourrez probablement avec, pour rejoindre l’enfer.

Tu es la preuve de la vie mon ami Raziel. Repose en paix et prie pour ta famille de ta belle place au paradis.