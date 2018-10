Reportage de France 2 sur Gaza – Pourquoi et comment réagir ? Et sur I24NEWS…

Le reportage d’Yvan Martinet et son équipe dans l’émission « Envoyé spécial » diffusé le 11 octobre 2018 sur France 2 est sans doute révoltant et partial et s’inscrit dans une longue série d’articles et de reportages que la presse internationale, les sites internet et les réseaux sociaux diffusent systématiquement sur la bande de Gaza.