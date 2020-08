Report du budget : Binyamin Netanyahou accepte la proposition de Derekh Erets

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a accepté la proposition du parti Derekh Erets (Yoaz Hendel et Tsvi Hauser) de faire voter en processus rapide une loi de report du vote du budget, en espérant qu’un compromis sera trouvé d’ici là avec Bleu-Blanc. Au parti Derekh Erets on espère que ce délai permettra aussi au Likoud et à Bleu-Blanc d’aplanir d’autres points de désaccords politiques afin de d’éloigner la perspective de nouvelles élections.Lire la suite sur lphinfo.com