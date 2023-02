Réponse à Mme la Pr Elise Brezis, qui estime que la réforme judiciaire est irrecevable

Mme la professeure Elise Brezis se démène à vouloir nous prouver que la réforme est irrecevable en lui prévoyant, preuve à l’appui et de manière très manichéenne, un effondrement socio-économique qui aboutira à une fin catastrophique.

Réforme judicaire et catastrophe économique ? Ce verbiage décadentiste d’Elise Brezis permet une diversion. Parce qu’il distrait notre attention du sujet discuté en nous amenant à considérer autre chose. En l’occurrence ici, le fait irréversible de devoir tomber de « charybde en scylla » selon les sophismes prétendus par « l’éminente professeure »

Il me faut vous rappeler Mme la professeure qu’une notion et un concept ne sont pas synonymes. Entre ce qui relève du probable, le risque, et ce qui est de l’ordre du réel, la catastrophe, tout n’a pas le même sens.

Vous voici tragique (un drame qui se finira mal d’après vos dires) quand il aurait fallu être plus humble et parler de drame (une tragédie qui se finirait pour le mieux, tous nous l’espérons). Vous mélangez intentionnellement l’ensemble et le particulier. Puis, vous en tirez des conclusions fallacieuses en vous basant sur un trop petit nombre d’individus. Certes, les cas invoqués de corruption peuvent avoir un rapport avec la conclusion avancée mais c’est leur rareté qui pose problème ! Il y a certes des individus corrompus mais l’Etat ne l’est point. Vous voudriez, en fait, pouvoir induire des conclusions générales de cas particuliers. Mais le penseur critique que je suis a tout intérêt à rester sceptique devant des généralisations à l’emporte-pièce.

Du haut de votre tour d’ivoire

Je vous vois, vous observe et vous entends déclamer, du haut de votre tour d’ivoire, vos ressources d’“experte” pour affirmer une vérité unilatérale. Celle-ci aurait pu être distillée aux esprits stériles s’il n’y avait, face à vous, cet autre expert, en opposition totale à vos multiples arguties. Contrairement à vos certitudes, pour exemple, nombres de pays corrompus totalitaires et sans système judiciaire sont en perpétuelle croissance économique. Donc aucun lien entre la réforme judiciaire et la catastrophe économique que vous prophétisez !

Vous vous lancez allègrement dans des corrélations qui ne sont guère des causalités. Ces arguments fallacieux interviennent lorsqu’un lien de cause à effet est affirmé entre deux événements et bien que ce lien soit douteux. En effet, beaucoup de gens confondent la corrélation (le fait que les choses varient en même temps) et la causalité (le fait qu’une chose en provoque une autre).

Il s’agit donc ici de prétendre, selon vous, que deux événements simultanés ont une relation de cause à effet. Il n’est pas possible de conclure qu’il existe une relation de cause à effet entre deux événements seulement du fait que l’un et l’autre sont corrélés. Déterminer s’il existe effectivement une causalité requiert d’autres investigations chère professeure !

Le train de l’histoire d’Israël

Le train de l’histoire d’Israël roule inexorablement vers sa destinée et peu importe ceux qui en descendent ou sautent en route. Mais bienheureux ceux qui le rejoignent ou le prennent en marche. Ce n’est certes pas l’économie ou les finances qui ont déterminé ou détermineront le devenir idéal des Hébreux mais bien leur amour sincère et partagé. Leur unité dans la différence et la déférence. Permettez-moi de conclure en paraphrasant le roi Edouard III :

Honni soit qui mal y pense ! Tel qui s’en moque aujourd’hui s’honorera d’en être le citoyen demain, car ce titre sera mis en tel honneur que les railleurs le chercheront avec empressement !