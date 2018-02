Renseignements. Israël Katz, un ministre détesté par l’Iran.

C’est certainement le Ministre israélien le plus offensif vis à vis de l’Iran. Le ministre des Transports et des Renseignements a averti qu’Israël ne laissera pas l’Iran s’approcher des frontières nord d’Israël, que ce soit en Syrie ou en Iran. Israël Katz a notamment dit: “Il y a un consensus politique et militaire en Israël sur cette question, Israël ne laissera pas l’Iran se doter de l’arme nucléaire”. Lire la suite sur israelvalley.com