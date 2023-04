Renseignement financier. Coopération bilatérale renforcée France et Israël.

Les services de renseignement financier de France et d’Israël ont annoncé dans un communiqué la signature d’un accord bilatéral visant à renforcer leur coopération afin de lutter contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et les activités criminelles liées.

L’autorité israélienne de lutte contre le blanchiment de capitaux (Israel Money Laundering and Terror Financing Prohibition Authority – IMPA) et le service français du Traitement du renseignement et d’action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN) ont ainsi signé un accord de coopération (Memorandum of Understanding – MoU) constituant les bases d’une coopération bilatérale renforcée.