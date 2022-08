Il était annoncé depuis quelques semaines, le renouvellement des relations diplomatiques entre Israël et la Turquie est officiel depuis aujourd’hui.

Après l'échange entre Erdogan et Lapid il y a un mois, les deux pays normalisent leurs relations. Les ambassadeurs vont reprendre leur poste et les consulats rouvrir. Le dernier ambassadeur en poste en Turquie avait été renvoyé du pays en mai 2018 et des images le montrant en train de subir une fouille humiliante à l'aéroport avaient été diffusées.