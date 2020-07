Alors que la tension, déjà vive depuis des mois entre le Liban et Israël, est montée d’un cran ces derniers jours, l’armée israélienne a décidé d’envoyer des renforts d’infanterie à la frontière avec le pays du Cèdre, au lendemain d’un accident de voiture tragique à la frontière qui a cause la mort d’un soldat et blesse un lieutenant……Détails……..Lire la suite sur koide9enisrael