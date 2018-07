A l’occasion de leur première rencontre officielle, le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine se sont entretenus durant plusieurs heures à Helsinki. Au menu, les questions différentes questions – et divergences – bilatérales, l’économie et le commerce, le combat contre le terrorisme, les questions nucléaires avec l’Iran et la Corée du […] lire la suite sur lphinfo.com