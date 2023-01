Rencontre: cet ex-diplomate anglais qui a choisi Jérusalem

Rencontres israéliennes : Robin Twite, un Anglais à Jérusalem. Par Pierre Lurcat pour Israël Magazine.

Robin Twite est un Anglais aussi « british » qu’on peut l’imaginer en regardant la série The Crown, qui parle avec l’accent d’Oxford avec des manières d’authentique gentleman, mais il a pour particularité d’habiter à Jérusalem. C’est là que j’ai fait sa connaissance il y a quelques années et qu’il me reçoit, dans son appartement de la Colonie allemande. Les étagères de son salon sont remplies d’objets venant des différents pays qu’il a visités pendant sa carrière de diplomate – Sri Lanka, Inde, Ethiopie, etc. Pourtant rien ne le prédestinait à faire une carrière diplomatique, ni à venir s’installer en Israël. Le parcours de Robin Twite, qui porte bien ses 91 ans, droit comme un « I », est plein d’aventures et de « hachga’ha pratit » (Providence).

« Je suis né à Rugby, petite ville de 40 000 habitants. J’étais un bon élève, aussi j’ai reçu une bourse pour aller à l’université. J’étais le premier membre de ma famille à aller à l’université. Mon père était technicien et pendant la guerre, il travaillait dans une usine de radars. Nous habitions près de Coventry, la première ville anglaise qui a été bombardée par la Luftwaffe. Mon père avait construit un abri dans le jardin… J’allais à l’école avec un masque à gaz, et lorsque j’ai vécu la Première Guerre du Golfe en Israël, j’étais le seul à savoir immédiatement comment mettre un masque à gaz… »

Un diplomate trop à gauche pour le Foreign Office

Robin me parle de ses études à Oxford, où la plupart des élèves venaient de milieux bien plus fortunés que le sien. Sa première petite-amie avait un arbre généalogique remontant quatre cents ans en arrière, jusqu’au roi d’Écosse… et elle avait été présentée à la Reine (comme dans « Downton Abbey »). Robin a étudié l’histoire moderne, en espérant être admis au Foreign Office, mais ses opinions de gauche l’ont fait écarter. Il a ensuite travaillé dans l’édition, avant d’être admis au British Council, grâce à une rencontre providentielle dans un train…

Lors de son entretien d’embauche, on lui a demandé s’il préférait aller en Italie, en Irak ou en Israël. Robin a choisi Israël, sans hésiter, et sans savoir que c’était le début d’une longue histoire d’amour. Rien ne le prédestinait pourtant à venir travailler en Israël. « Je n’avais rencontré aucun Juif avant mon service militaire, durant lequel je fis la connaissance de plusieurs Juifs habitant le quartier populaire d’East End. À Oxford, j’avais aussi rencontré le champion d’échecs israélien Rafi Persitz ». Le choix d’Israël n’avait rien d’évident pour un jeune diplomate anglais. « Les meilleurs étaient envoyés en Inde, au Soudan ou au Kenya. Israël était considéré comme un pays de second choix… »

Israël des années cinquante

Robin s’est lié d’amitié avec Igal Allon, et avec l’archéologue et ex-général Igal Yadin. « Un homme remarquable, plein d’énergie. Je l’ai accompagné à Massada. Il n’aurait jamais dû accepter d’entrer en politique ».

Robin évoque maintenant Israël de la fin des années cinquante, tel qu’il l’a connu lors de son premier séjour, entre 1958 et 1962. « C’était un pays pauvre… Il venait d’intégrer quelque 600 000 nouveaux émigrants, doublant sa population. La période de “Tsena” (pénurie) venait juste de s’achever et on ne trouvait pas grand-chose dans les magasins. Heureusement, il y avait le magasin de l’ambassade, où on trouvait du vin, du dentifrice et… du jambon. La Histadrout était comme un État dans l’État. La plupart des ministres venaient du kibboutz ».

Au gré des rencontres

Il me raconte ses rencontres avec plusieurs personnalités de premier plan, dont l’ancien Premier ministre David Ben Gourion. « À cette époque, on ne trouvait pas de livres étrangers en Israël. Le British Council avait organisé une exposition avec 8000 livres en anglais à Bet Sokolov, à Tel Aviv. Elle avait été inaugurée par le ministre des Affaires étrangères. Le lendemain, je suis tombé nez-à-nez avec Ben Gourion, qui voulait voir les livres d’archéologie. Il les a regardés attentivement, a feuilleté un livre sur le Sinaï et s’est exclamé ‘’C’est faux !’’. Quelques années plus tard, alors qu’il venait de quitter la politique, je l’ai croisé sur la route de Sdé Boker. C’était un jour de pluie, il marchait le long de la route, solitaire. Il venait de perdre sa femme Paula ».

Plus tard, je l’interroge sur les différences entre Israël d’alors et celui d’aujourd’hui. « La Shoah était encore omniprésente… Dans l’autobus, on voyait les numéros sur l’avant-bras des rescapés… Un jour, j’étais allé à Beersheva pour rencontrer le directeur local de l’Education. Il m’a reçu dans sa maison à Omer et m’a fait visiter son jardin, qui comportait quelques buissons et deux ou trois plants de rosiers. Je l’ai félicité par politesse, et il m’a raconté que lorsqu’il était à Auschwitz, il s’était promis que s’il s’en sortait, il aurait un jour un jardin avec des fleurs… » En me racontant cette anecdote vieille de plus de 50 ans, Robin a les larmes aux yeux.

La société arabe n’a jamais accepté la défaite militaire. Or la défaite a un prix.

Au début des années 1970, il a commencé à travailler dans un nouveau domaine, qui l’a occupé jusqu’à sa retraite : celui de la protection de l’environnement. « Tout avait commencé par une excursion que j’avais entreprise lors de mon premier séjour entre Herzlya (où j’habitais) et Haïfa, en passant par le bord de mer. Quelques années plus tard, j’ai voulu le faire à nouveau, et j’ai constaté que c’était devenu impossible, car les plages étaient remplies de goudron… »

Après son premier séjour et un nouveau séjour entre 1968 et 1973, Robin est retourné en Angleterre, où on lui avait proposé un poste élevé dans l’administration. Mais entretemps, il a fait la connaissance d’une jeune femme israélienne dont il est tombé amoureux… Elle l’accompagnera dans son travail en Inde, où il passe quatre années passionnantes. Il revient en Israël en 1990, cette-fois ci pour s’y installer, et il acquiert la nationalité israélienne en 1993. Au total, il a passé à ce jour plus de quarante ans en Israël, rencontré de très nombreuses personnalités et sillonné le pays de long en large.

Décoré de la plus haute distinction britannique

Je lui demande s’il se considère comme un Israélien à part entière. Il me répond sans hésiter : « Je suis un Anglais vivant à Jérusalem ». Son hébreu est tout à fait satisfaisant, même s’il demeure plus à l’aise dans sa langue maternelle. Politiquement, il vote Meretz, ce qui ne l’empêche pas de porter un regard lucide sur la société palestinienne, qu’il connaît bien. « Lorsque l’Allemagne a perdu la guerre, elle a aussi perdu la Silésie qui a été annexée par la Pologne… La société arabe n’a jamais accepté la défaite militaire. Or la défaite a un prix. Les réfugiés auraient dû être réinstallés dans les pays arabes, et l’Egypte aurait dû intégrer Gaza ».

Entre 1997 et 2006, Robin se rendait chaque mois dans la bande de Gaza, où il gérait un programme de coopération scientifique et agricole israélo-palestinien. Il se souvient des centaines d’hectares de serres gérées par l’organisme israélien Agrexco et de tout ce qui a été détruit lors du retrait israélien de Gaza. En conclusion de notre entretien, Robin Twite me confie qu’il admire les qualités des femmes israéliennes (il a rencontré sa compagne actuelle à l’âge de 86 ans). Et il me montre la médaille de l’Order of British Empire, la plus haute distinction britannique, qui lui a été décernée par la Reine en personne. Avec un sourire modeste, il m’explique qu’il vient juste de prendre sa retraite, à quatre-vingt-dix ans. Merci, M. Twite, pour cette belle leçon de vie !

SOURCE: ISRAEL MAGAZINE

