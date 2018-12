Rencontre avecRosanna Arquette pour le film Holy Lands ” J’adore Israël. Je suis juive et j’aime ce pays »

A l’occasion de la sortie du film Holy Land, réalisé par Amanda Sthers, Rosanna Arquette a accordé une interview à Valérie Abecassis.

Parmi les sujets évoqués lors de l’interview : le tournage du film Holy Land avec notamment Patrick Bruel, son impressionnante carrière avec les plus grands réalisateurs, sa relation intime avec Israël, et aussi le mouvement Me too, Michael Jackson et le président Trump. Lire la suite sur lphinfo.com