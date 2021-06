Remplissage optimal: Regardez les photos du lac de Tibériade cet été

Les israéliens s’étaient habitués à voir les rives du lac de Tibériade reculer d’année en année. Voici que la donne à changé.

Le lac de Tibériade est au mieux de sa forme (Photos ci-dessous). Le niveau de l’eau, qui dans le passé était distant de plusieurs dizaines de mètres du rivage, se situe à présent juste à côté de la route. Les escaliers, en partie, sont recouverts par les eaux de la mer de Galilée. Les randonneurs et estivants affluent désormais vers les rives du Kinneret.

On se souvient qu’à l’automne il y a deux ans et demi, il manquait environ six mètres, un record ! Mais deux hivers particulièrement pluvieux ont largement compensés les longues périodes de sècheresse. Par ailleurs, les autorités ont décidé de moins pomper dans les eaux du lac. Un phénomène rendu possible grâce aux usines de dessalement de l’eau de la mer Méditerranée. La production d’eau potable ne dépend plus aujourd’hui de l’unique réservoir en au douce d’Israël. Et le résultat s’affiche cet été, comme le démontrent les photos ci-dessous.