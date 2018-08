Religions: Combien y a-t-il de croyants dans le monde ?

Si vous pensez que les religions appartiennent au passé et que nous vivons dans une nouvelle ère de la raison, vous devez vérifier les faits: 84% de la population mondiale s’identifie à un groupe religieux. Les membres de cette population sont généralement plus jeunes et produisent plus d’enfants que ceux qui n’ont pas d’appartenance religieuse, de sorte que le monde devient de plus en plus religieux, même si les variations géographiques sont importantes…….Analyse et chiffres……