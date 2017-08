Regardez : Un Arabe israélien désarmé en essayant de voler un couteau dans une pizzeria

Hier, samedi, un Arabe a essayé de voler un couteau dans un bar-pizzeria à Eilat. Yanki Farber, de Chadrei Haredim, rapporte que les employés avaient lutté avec courage contre lui et ont réussi à le désarmer.

Yesterday an Arab tried to steal a knife from a pizza bar in #Eilat , workers bravely struggled with him and took the knife off him. pic.twitter.com/oLKeapN3KG

