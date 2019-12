Regardez la machine israélienne qui plie, repasse et parfume le linge

Après la machine à aspirer parquets et moquettes qui circule toute seule comme une grande, va, vient, retourne, revient et repart à travers votre appartement. Après ces sonneries qui se déclenchent automatiquement, aussitôt que l’un de vos réflexes laisse à penser que l’accident de voiture n’est pas loin. Après ces deux petites merveilles qui ont participé au bien-être des petites fées du logis et celui des pilotes de formules diverses. Voici venue d’Israël « La » machine qui va révolutionner la vie domestique d’un des postes les plus lourds à gérer questions temps et fatigue, le « repassage-pliage » de tout ce qui se doit d’être « repassé- plié ».

Et ce n’est pas une vue de l’esprit !

Selon des études demandées par le concepteur israélien de la « FoldiMate », il ressortirait que nous serions au moins 40% (en majorité femmes) à rêver d’une telle machine dans nos cités industrialisées !

Au moins 40% à passer un certain temps, un temps certain pour ne pas dire un temps considérable, dans tous les cas temps perdu à repasser tout et n’importe quoi mais surtout les chemises de ces messieurs !

Eve en rêvait ? Aussi rapide que Zorro, Adam l’a fait… Enfin presque !

« Si le fabricant promet que sa machine sera en mesure de repasser et plier la plupart des pièces de linge à l’exception des toutes petites pièces du style chaussettes ce qui n’est pas bien grave, le plus important étant la prise en charge des chemises … l’arrivée de cette petite merveille n’est pas pour tout de suite !…

Disponible en pré-commande seulement dans quelques mois la livraison est envisagée 12 à 18 mois plus tard pour une modique somme de 1000 euros environ. Encore un peu de patience mais alors il sera possible d’accrocher 15 à 20 pièces sur la façade de la machine ; celle-ci se chargera ensuite de plier, défroisser et même éventuellement parfumer tous les vêtements les uns après les autres, livrant à la sortie une pile de linge impeccable.

Et rien ne nous empêche de regarder en attendant la vidéo de présentation de la dite machine :

Alors ? Mieux que pas mal, n’est-ce pas ?