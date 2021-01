Réflexions sur mon 3e confinement en Israël

Michal Schneour qui habite à Shomria a écrit à la journaliste Sivan Rahav Méir.

« De nouveau confinés, de nouveau le désordre, de nouveau faire à manger, de nouveau se contenir, jongler de nouveau avec l’impression que je ne suis pas assez avec eux et pas assez au travail et que tout n’est qu’à peu près, et encore une fois les réunions par Zoom qui nous empêchent de crier même à la maison.

Rabbi Nachman nous propose un outil étonnant, « Concentre-toi sur le jour présent, sur l’heure présente. Car lorsque tu veux commencer un travail spirituel (Avodat Hashem), tu as l’impression qu’il s’agit d’un engagement très lourd que tu ne seras pas capable de tenir. Mais si tu penses que cette tâche ne s’applique qu’à aujourd’hui alors tu ne verras pas du tout ça comme un fardeau. »

Seulement aujourd’hui

Rabbi Nachman nous apprend à progresser pas à pas. Aujourd’hui seulement. Pendant des années, à Rosh Hashana je prenais des décisions pour toute l’année à venir, décisions que j’avais peine à tenir jusqu’à Souccot.

Et voici déjà deux semaines que je réussis à éteindre mon téléphone portable pendant les heures où je suis avec les enfants à la maison. Comment ? Parce que je n’ai pas commencé par des déclarations et des promesses. Chaque jour, j’ai dit : aujourd’hui seulement, j’éteins le téléphone portable l’après-midi, seulement aujourd’hui.

Alors maintenant, nous sommes confinés, et la seule pensée de longues semaines à la maison nous vide de nos forces. Mais nous pouvons nous lever chaque matin et répéter : c’est seulement aujourd’hui que nous sommes confinés, c’est seulement aujourd’hui que les enfants sont à la maison, c’est seulement aujourd’hui que nous devons faire un effort pour réussir.

Comme l’explique Rabbi Nachman : « Dans son monde chaque homme n’a que le jour présent et l’heure présente, car demain est un monde complètement différent. » Après une année aussi bizarre, nous n’avons vraiment aucune idée de ce qui va se passer demain.

Essayons de réussir aujourd’hui.

Bonne journée ».