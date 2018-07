Redoine Faïd, échappé de prison ce dimanche en hélicoptère, s’était perfectionné en Israël où il avait fréquenté la Mafia

Hier dimanche, l’hélicoptère parti de Fontenay-Trésigny en Seine-et-Marne, s’est posé le matin dans la cour d’honneur de la prison de Sequedin. Une nouvelle évasion spectaculaire et rocambolesque du braqueur récidiviste, as du grand banditisme. Le Franco-Algérien Redoine Faïd a grandi dans une famille nombreuse d’une une cité HLM de Creil dans l’Oise. Il commet son premier larcin à 6 ans et débute sa carrière de braqueur très jeune avec un charisme indéniable qui suscite l’admiration des policiers de l’Oise. Plus tard lors d’une première cavale, il se réfugie en Israël où il se perfectionne au contact d’anciens militaires. Certains disent qu’il rêvait de s’y installer un jour allant même jusqu’à se convertir au judaïsme et à porter la kippa….Lire la suite sur tel-avivre.com