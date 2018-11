Recrudescence des graffiti antisémites à New-York

Un article de Guillaume Lenorman pour Israël Valley. Un homme de 26 ans, James Polite, a été arrêté la semaine dernière à Brooklin pour avoir écrit des graffiti antisémites. Cet acte a entrainé l’annulation d’un événement au temple Union de Brooklyn sur Eastern Parkway, où Ilana Glazer, co-vedette de «Broad City», devait interviewer une journaliste, Amy Goodman, et deux candidats au Sénat de l’État de New York.

Ce vandalisme a mis les résidents en crise dans une zone profondément progressive de Brooklyn, d’autant qu’il s’est produit après le tir de masse dans une synagogue de Pittsburgh la semaine dernière et une série d’incidents liés à des graffitis similaires à Brooklyn et à Manhattan.Lire la suite sur israelvalley.com