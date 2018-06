Record du monde pour le drapeau d’Israël…en gâteaux

La communauté juive d’Atlanta, aux États-Unis, a battu un record mondial pour le 70e anniversaire de la fondation de l’État d’Israël. Les membres de la communauté ont créé le plus grand drapeau national du monde composé de cookies – tous en bleu et blanc.

Les membres de la communauté ont assemblé le drapeau de 113 000 biscuits en bleu et blanc, préparés par une boulangerie de New York . La taille du nouveau drapeau est de 296 mètres carrés. Les membres de la communauté ont battu le record précédent qui appartenait au Pakistan – un drapeau à biscuits de 221 mètres carrés.

L’émissaire de l’Organisation sioniste mondiale d’Atlanta, Evyatar Lerer, a indiqué que plusieurs communautés juives de la ville se sont réunies pour mener à bien cette mission, organisée dans la synagogue Beit Yaakov de la ville.

Record confirmé

L’assemblage du drapeau a duré quatre heures et sept minutes. Il a attiré environ 400 personnes. Un représentant du Guinness Book of Records a étroitement supervisé les travaux. Il a confirmé le nouveau record du monde.

Après l’événement, le drapeau a été démonté et les biscuits ont été collectés et distribués aux nécessiteux de la région. Plus de 100 000 dollars ont été recueillis pour ce projet. Trois organisations en bénéficieront : l’Agence juive, Ichud Hatzula et l’organisation One Family, qui aide les familles des victimes du terrorisme.