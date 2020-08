Plus de 30 départs d’incendies ont été provoqués par des ballons piégés lancés depuis la bande de Gaza, la plupart dans la région Eshkol. Il s’agit du plus grand nombre de ballons piégés lancés en une journée depuis deux ans. En certains endroits, les dégâts sont nombreux et en certains endroits les flammes ont détruit des produits agricoles. Des explosions ont également été entendues dues aux charges que portaient les grappes de ballons.Lire la suite sur lphinfo.com