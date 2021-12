Recherche israélienne: pensez à caresser quelqu’un qui souffre

Donnez-moi la main mam’zelle, c’est excellent pour la santé ! Des chercheurs américains et israéliens ont décidé de vérifier scientifiquement ce que les amoureux de partout savent depuis toujours : Se toucher rend heureux ! Et calme toute douleur si douleur il y a…

C’est à l’Université d’Haïfa que l’étude a été faite et vérifiée. Lorsque des amoureux se tiennent par la main, leurs fréquences cardiaques et respiratoires se synchronisent. De même la douleur, (en l’occurrence provoquée) diminue ! Rien d’extraordinaire ? Et pourtant, cela permettra à l’avenir de gérer la douleur d’une autre façon que par les habituels opioïdes additifs employés trop souvent.

Ainsi cette idée est venue au docteur Pavel Goldstein lors de l’accouchement de son épouse. Il est le principal responsable et investigateur d’une étude sur la douleur chez CU Boulder

Si l’on n’est pas certain que sans l’épidurale dont cette future maman avait bénéficié, le résultat aurait été aussi probant, cela a suffi pour amorcer d’autres études dans le domaine de l’accouchement justement. Dans tous les cas de figures, vous tous, « les pères modernes-modèles » ou les « conjointes » de jeunes femmes en salle de travail, êtes les vedettes du jour. Juste derrière maman et bébé, bien sûr !

Soulager la douleur par des méthodes beaucoup moins invasives

Attention, le caractère empathique de votre présence devient une méthode qui adoucit les douleurs mais… Risque de mettre à jour l’intensité de votre amour ! Le professeur Pavel Goldstein a déclaré qu’il espérait faire progresser ses recherches pour aider les patients à soulager leur douleur par ces méthodes beaucoup moins invasives …

Que voilà une bonne idée ! Ces « découvertes » ( !) ont été cosignées par la professeure Simone Shamay-Tsoory, le professeur Pavel Golstein et le professeur adjoint Irit Weissman-Fogel, tous trois de l’Université de Haïfa.

Les auteurs espèrent ainsi répondre à la demande des fournisseurs de soins de santé. Tous sont à la recherche d’options nouvelles pour contrecarrer la douleur. Gageons qu’ils feront des émules : Quoi de meilleur qu’une caresse aussi intense ?