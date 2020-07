Recherche israélienne: les arbres s’entraident

Des scientifiques israéliens ont récemment découvert que des arbres de différentes espèces utilisent des réseaux fongiques souterrains pour transférer du carbone entre eux.

Tamir Klein, chercheur principal au Tree Lab de l’Institut Weizmann des sciences et le doctorant Ido Rog, ont installé des dispositifs souterrains et utilisé des techniques de séquençage pour analyser 1000 pointes de racines de 12 arbres de quatre espèces différentes.

Ils ont mis au jour des réseaux de champignons complexes qui reliaient les racines des arbres les uns aux autres et ont prouvé qu’ils servaient de conduit pour le partage du carbone .

Alors que la parenté des arbres suggérerait que le partage du carbone ne se produirait qu’entre des arbres de la même espèce afin de leur donner un avantage évolutif sur les autres, le carbone s’est révélé transféré entre quatre espèces – épicéa, pin, mélèze et hêtre – indiquant qu’un autre l’acteur pourrait être responsable de cette gestion des ressources.

«Le fait que les arbres« partagent leur richesse »entre les espèces suggère qu’il existe une sorte de gestion« cachée ». Nous pensons que la gestion est dominée par les champignons », explique Klein. «Les champignons doivent sécuriser leurs propres sources de carbone; il est dans leur intérêt de s’assurer que tous les arbres du réseau sont sains et solides. »

Encourager le mélange d’espèces d’arbres

Selon les chercheurs, cette gestion non discriminatoire des ressources pourrait se traduire par une forêt plus résiliente, mieux à même de gérer les facteurs de stress tels que la sécheresse, le feu ou les maladies.

«Sur le plan théorique, nos résultats modifient notre compréhension de l’écologie forestière, et les scientifiques commencent à réaliser que les arbres sont plus collaboratifs qu’on ne le croyait auparavant. Sur le plan pratique, nous travaillons avec le Keren Kayemet LeYisrael – Fonds national juif (KKL-JNF), pour encourager le mélange d’espèces d’arbres dans les forêts d’Israël afin de renforcer la résilience et la stabilité écologique », a déclaré Klein.

SOURCE : Israel21c