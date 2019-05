Recherche israélienne: Le papillon et la fleur communiquent

Parler d’intelligence est peut-être exagéré pour les plantes. Mais il est sûr qu’elles sont dotées de capacité de perception et de réaction étonnantes. On assimile souvent intelligence et perception. Mais on peut tout à fait recevoir des informations de son environnement et y réagir sans aucune intelligence. Quand un médecin frappe avec un petit marteau sur votre genou vous tendez la jambe, c’est un réflexe systématique, votre intelligence n’y est pour rien.

La fleur et le papillon. Selon une étude réalisée par Pr. Lilach Hadany et Dr. Yuval Sapir du Département de biologie moléculaire et d’écologie des plantes de l’Université de Tel-Aviv, en collaboration avec le Dr. Yossi Yovel du Département de zoologie, la concentration en sucre du nectar des fleurs d’onagre augmente presque instantanément lorsqu’elles sont exposées au bruit des ailes des papillons et des abeilles.

On sait que les plantes ne sont pas passives. Elles réagissent à la vue de la lumière, au toucher par la stimulation mécanique et à l’odorat, les plantes étant sensibles à certains produits chimiques qui s’évaporent dans l’air.

La concentration en sucre du nectar des fleurs d’onagre augmente considérablement, en trois minutes seulement. Lorsqu’elles sont exposées au bruissement d’ailes des papillons et des abeilles, qui récoltent leurs grains de pollen et les disséminent d’une fleur à l’autre.

Les plantes n’ont bien sûr pas de sens comme les nôtres, mais elles ont des capacités qui s’en approchent. La vision est un bon exemple. Nous sommes capables de voir grâce à des pigments de nos yeux qui sont sensibles à la lumière. Les plantes ont, elles aussi, des pigments de ce type, qui sont répartis sur l’ensemble de leur surface. Elles parviennent ainsi à très bien distinguer la couleur bleu, ce qui revient à pouvoir « détecter » les sources de lumière autour d’elles. Et elles parviennent ensuite à faire un mouvement réflexe pour se tourner vers la lumière.