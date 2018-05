Avant de présenter les différentes réactions en Israël, il faut reconnaître que le discours et la décision du président Donald Trump constituent une éclatante et méritée victoire pour Binyamin Netanyahou qui avertit du danger iranien depuis près de vingt ans. Même des journalistes de la télévision israélienne, généralement critiques et cyniques envers le Premier ministre, […]Lire la suite sur lphinfo.com