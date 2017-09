La réaction du psychosociologue et philosophe français Charles Rojzman à l’article « Bien sûr que vous avez ma haine! »

Je n’ai jamais été sioniste. Malgré la Shoah qui a décimé la majeure partie de ma famille, y compris mes frères et mes grands-parents, je ne me suis jamais considéré comme juif appartenant au peuple d’Israël. Depuis mon enfance, c’est la France qui est ma patrie. Ce sont ses légendes, ses mythes, ses héros, ses écrivains qui sont les miens, même si les cultures du monde entier me passionnent : la philosophie chinoise, la littérature et la philosophie allemande, les traditions orales des peuples premiers. Je suis français et le drapeau français est mon drapeau.

Aujourd’hui ce cri d’une femme juive nous réveille, me réveille. Nous sommes en guerre, dit-elle, le peuple juif est à nouveau menacé. En tant qu’homme né juif, je suis menacé. Un nouveau totalitarisme est en marche qui brandit le Coran comme d’autres dans un autre temps Mein Kampf ou le Petit livre rouge.

Ce texte me touche parce qu’il me rappelle que j’ai d’abord été réveillé par le mensonge. Par les mensonges sur Israël, la diabolisation d’Israël, devenu le juif des nations, accusé des mêmes méfaits que le juif d’autrefois.

Le combat que je mène est un combat contre les totalitarismes, contre tous les totalitarismes qui prétendent posséder la vérité et l’imposer à l’humanité, au prix de tous ces mensonges qui sont le propre du totalitarisme. La démocratie meurt du mensonge et le totalitarisme en vit, s’engraisse même sur le mensonge.

Le cri de cette femme juive nous alerte

Le cri de cette femme juive nous alerte, nous réveille. Nous ne sommes pas protégés, nos gouvernements disent qu’ils ne peuvent pas grand chose contre cette fatalité du terrorisme aveugle. Ils nous font croire qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter vraiment. Ces terroristes ne sont que des malades psychiques ou des victimes sociales. Nous savons que c’est un mensonge. Le totalitarisme ne se contente de mentir, il pollue nos vérités et nos prises de conscience de la réalité. Incapable de posséder des armes véritables, il nous désarme pour mieux nous vaincre.

Le cri de cette femme juive nous alerte, nous force à regarder la réalité en face. La mort des innocents qui est le propre de toutes les guerres, lorsqu’elle est voulue, désirée pour terroriser est la marque d’une volonté de soumettre l’humanité à l’horreur de la perversion. Nous savons que notre société n’est pas exempte de crimes et de fautes, mais rien ne peut justifier le mensonge et la haine.

Puissions nous entendre, puissions nous voir ce que nous crie Emmanuelle Halioua.

*Charles Rojzman est un psychosociologue, philosophe praticien et écrivain français. Il a créé et développé le concept de « Thérapie sociale ».

