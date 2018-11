Le ministre de l’Education et de la Diaspora, Naftali Bennett, a réagi dans un communiqué aux propos du président français, Emmanuel Macron, sur Pétain: “Le maréchal Pétain a sanctionné et facilité l’expulsion et l’assassinat en masse de juifs. Il est inacceptable de suggérer que des actes antérieurs atténuent de telles atrocités. J’exhorte le président […]Lire la suite sur lphinfo.com