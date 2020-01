Re-nomination stratégique au ministère de la Défense

Six mois après avoir été limogé par Binyamin Netanyahou, alors ministre de la Défense, Kobi Eliraz a été réintégré au ministère par Naftali Benett. A l’époque lors conseiller du ministre de la Défense pour la question des localités juives de Judée-Samarie et de la vallée du Jourdain, Kobi Eliraz sera maintenant chargé d’une autre mission hautement stratégique: coordonner et mettre en oeuvre la politique décidée par Naftali Benett concernant les constructions illégales arabes qui se multiplient dans les zones C de Judée-Samarie, notamment avec l’aide politique et financière de l’Union européenne. Le ministre de la Défense avait annoncé il y a un mois son intention ferme de prendre à bras-le-corps cette menace stratégique pour Israël.Lire la suite sur lphinfo.com