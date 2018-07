R&D Automobile : les grands constructeurs mondiaux, tous en Israël?

Un article de Anthony Lesme (usinenouvelle.com) : « La très grande majorité des grands constructeurs mondiaux ont un centre de recherche et développement en Israël. Champion Motors Ltd, l’associé de Seat, est aussi celui de Skoda qui a créé un bureau de recherche en décembre dernier. L’entreprise israélienne, qui cherche à participer activement à la croissance de son écosystème technologique local, fait le lien entre les start-ups du pays et les multinationales.

Israël fait ainsi office de plaque tournante dans le domaine de la voiture connectée et autonome. Intel-Mobileye a récemment testé avec succès toute une flottille de voitures autonomes de catégorie 3 dans Jérusalem. Mercedes-Benz et General Motors ont prévu également de tester leurs prototypes en Israël.

Dernier investissement en date, la très prometteuse start-up Autotalks par Hyundai pour plusieurs millions de dollars. La jeune pousse israélienne a développé un système permettant aux voitures de communiquer entre elles et de s’avertir des dangers potentiels mais aussi de fluidifier leur mobilité ».

