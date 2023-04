Rapprochement entre Israël et deux Etats musulmans frontaliers avec l’Iran

Le rapprochement entre Israël et l’Azerbaïdjan d’une part et Israël et le Turkménistan d’autre part devient de plus en plus concret.

Ce constat commence à inquiéter Téhéran qui y voit une tentative de l’Etat hébreu de »l’étrangler ». D’ailleurs, les Iraniens tentent de peser de tout leur poids pour empêcher la venue annoncée d’Eli Cohen, le ministre israélien des Affaires étrangères, à Achgabat, la capitale du Turkménistan. Il s’agira de la première visite d’un représentant de l’Etat d’Israël dans ce pays, depuis 30 ans.Lire la suite sur lphinfo.com